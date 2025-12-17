"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İnsaniyetin ayarları

İrfan Çakmak
17 Aralık 2025, Çarşamba
İnsan kâinatın nazenin bir meyvesidir. Allah çeşitli nimetlerini hissettirmek için insana maddî-manevî duygular ve organlar takmıştır.

Bunların bilincinde olması ona insanlık vasfını kazandırmaktadır. Bu cihazatı ona vereni tanıyıp, inanıp itaat etmesi de insaniyet-i kübra makamına ulaştırmaktadır. Çünkü insan imanın nuruyla  kendisinde yansıyan İlâhî san’at ve nakışlar ile bir kıymet almaktadır. İnanmazsa o nurun bağlantısı kesilmekte, sanat ve nakışlar görünmez hale gelmektedir. Sanat ve nakışlar dikkate alınmadığında ise sadece ucuz maddî bir kıymeti kalmaktadır. Cismi de geçici, basit, belki de canavar bir hayvan mahiyetine bürünmektedir.

İnsanın akıl, fikir, şuur, vicdan gibi manevî algılarla zamanın, mekânın şuurunda olması ve medenî bir yaratılış özelliğine sahip bulunması onu hayvaniyetten ayıran en önemli özelliklerdir. Geçmişini hatırlamakta ve geleceğinden endişe etmektedir. Kâinatla bütünleşik olduğunun farkındadır. Fıtraten medenî olduğundan hemcinslerine muhtaç olup onlarla birlikte yaşaması gerektiğinin şuurundadır. Peygamberler İlâhî vazifelendirme ile, madde itibariyle hayvaniyetten sayılan insanın bu özelliklerinin işletilmesiyle insaniyete terakki ayarlarını yapmaktadırlar. Bunu yaparken de kendilerine tevdi edilen kitaplar ve sahifeler ile sistemleştirilmiş olan -tabiri caizse- insaniyet vasfına uygun olan inanma, ebediyet ve insanca yaşama butonlarını kullanmaktadırlar. 

İlk olarak kâinatla bütünleşik insanın tevhid inancının sağlanması gerekmektedir. Bu fikrin edinilmesi için gereken amel, kâinatı okumaktır. Peygamberler ilk etapta zamanın şartlarına göre bunu ders vermişlerdir. Ve mekân olarak kâinatın tevhide bakan yüzünü anlatmışlardır.

İkincisi ebediyet arzusudur: “Ben nereden geliyorum ve nereye sevk olunuyorum?” diye merak eden insanın ebedî yaşama arzusunun karşısındaki ölüm gerçeğinin hakikî yüzü nedir?  Bu arzusu nasıl tatmin edilecektir? İşte kısacık zaman boyutu içerisindeki bu sıkışıklığın giderilmesi ile tatmini, peygamberlerin tevhidden sonra üstüne basa basa işlettikleri sonsuzluk ayarı ahiret iledir. 

Üçüncü ayar butonu ise insanın yaratılış icabı medenî olup insanca yaşama meylidir. Bu da insaniyet vasfına uygun adalet ve muamelat ve bilimde öncülüğün sağlanmasıyla mümkündür. Bu ayar da peygamberler vasıtasıyla yapılmıştır. 

Bu  insaniyet ayarları tek yetkili olan  peygamberlik müessesesi haricindeki kişi ya da oluşumlar tarafından kullanılırsa bırakınız hayvaniyeti, daha aşağı derekelere yuvarlanmak işten bile değildir.

Evet: “Nev-i beşerin en nuranî ve en mükemmeli olan umum peygamberler aleyhimüsselâm bi'l-icma beraber ”lâ ilâhe illâ hû” deyip zikrediyorlar ve parlak ve musaddak olan hadsiz mu'cizatlarının kuvvetiyle, tevhidi iddia ediyorlar ve beşeri, hayvaniyet mertebesinden melekiyet derecesine çıkarmak için onları iman-ı billaha davet ile ders veriyorlar.” (Yedinci Şua; Ayetü’l Kübra; Yedinci Mertebe)

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yasadışı bahis operasyonu

    Ertuğrul Özkök: Korkuyorum, alınıp götürülme endişem var

    Emekli ve çalışanlar enflasyona ezdirilmemiş

    Fabrikalarda alarm zili

    AB: Gazze’ye yardımlar sel gibi akmalı

    Enflasyon düşecek dediniz ikiye katlandı

    16 milyon emekli perişan

    UCM Netanyahu kararında ısrarlı

    Beşeriyetin İslâm’a ihtiyacı var

    Bursa’da 8 şirket bir günde iflas etti

    Dinî vecibeler anayasal hak

    'Sudan'daki saldırı karşısında dehşete kapıldık'

    Pakistan-Belucistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Suriye-Suveyda'da tansiyon yeniden yükseldi

    'Toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceğiz'

    Meksika’da küçük uçak acil iniş yaparken düştü: En az 7 kişi öldü

    Asgari ücrete gerçekçi zam, emekçiye refah payı

    MSB: Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

    UCM Temyiz Dairesi, haklarında tutuklama emri olan 2 katil için yapılan itirazı da reddetti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.