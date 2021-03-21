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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Çanakkale ve o sözler

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Mart 2021, Pazar
M. Kemal’in, Çanakkale’de “Taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” dediği gencecik askerlerimizin şehit olmaya koşarken çizdikleri tabloları tasvir ederken kullandığı sözler zafer yıldönümlerinde sık sık tekrarlanıyor.

Böylece askerlerin şehitliğe nasıl bir heyecan, şevk ve iştiyakla koştukları, komutanlarının ifadesiyle anlatılmış; şehitlerimizin o hâlet-i ruhiyesinden M. Kemal’e de, onu dindar gösterme projesine gayet uygun bir profil çıkarılmış oluyor.

Buna karşılık, M. Kemal’in, aynı gözlemlerini, Avrupa’dan tanıştığı Madam Corinne’e cepheden yazdığı mektuplarda çok farklı bir anlayış ve üslûpla yansıttığını görüyoruz.

İşte 6.5.1916 tarihli bir mektuptan satırlar:

“Askerlerim pek cesur ve düşmandan daha mukavemetlidirler. Bundan başka, hususî inançları, çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. 

“Filhakika, onlara göre iki semavî netice mümkün. Ya gazi veya şehit olmak. Bu sonuncusu nedir, bilir misiniz? Dosdoğru Cennete gitmek. Orada Allah’ın en güzel kadınları, hurileri onları karşılayacak ve ebediyen onların arzularına tâbi olacaklar.”

Kendi tercihi ise: “Ölümden sonraki hayalî rahata kavuşmak için Allah’ımızın Cennetine gitmeye kolay kolay razı olacak değilim.” 

O dehşetli savaş ortamında askerlerini emirle ölüme gönderirken kendi düşüncesini böyle açığa vuran bu satırlar, aslında gerçekteki M. Kemal portresiyle de örtüşüyor. 

Ve o portre, ölümünden bir yıl önce Romanya Dışişleri Bakanı ile sohbet ederken söylediği şu sözlerde kendisini gösteriyor:

“Kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. ‘Madem ki hiçiz ve sıfıra varacağız, dünyadaki muvakkat ömür esnasında neşe ve saadete yer bulunamaz’ diyorlardı. Başka kitaplar okudum. Bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlardı ki: ‘Madem ki sonu nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığımız müddetçe şen ve şatır olalım.’ Ben kendi karakterim itibarıyla ikinci hayat telâkkisini tercih ediyorum.”

Ahirete inanan bir insan, hayatın sonunu sıfır ve hiçlik olarak görür; şehit olma iştiyakıyla ölüme koşan askerler ve ölümden sonraki Cennet hayatı için bu sözleri söyler mi?

(Said Nursî ve M. Kemal kitabımız, s. 83)

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