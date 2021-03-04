"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Gara’dan fezlekelere

Kâzım GÜLEÇYÜZ
04 Mart 2021, Perşembe 00:02
13’ü altı yıldır terör örgütünün rehin tuttuğu güvenlik görevlileri olmak üzere 16 şehit verdiğimiz Gara faciasında seslendirilen sorular cevapsız kalırken, apar topar gündeme getirilen yeni dokunulmazlık fezlekeleri, iktidar ortağı MHP’nin çoktandır ısrarla “Kapatılsın” dediği HDP’ye yönelik olarak tezgâhlanan operasyonun yeni bir aşaması olmalı. (Bu arada Yargıtay Başsavcılığı da devreye girdi.)

MHP “Kapatılsın” ısrarını sürdürüyor, ama AKP kapatmaktan ziyade tek tek milletvekillerinin üzerine giderek partinin içini boşaltma ve Meclis grubunu olabildiğince zayıflatma yöntemini tercih etmiş gibi görünüyor. 

Dosyalar için Erdoğan’ın kullandığı “Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra Genel Kurula gelir. Orada da hemen eller iner, kalkar” sözleri, aynı zamanda özellikle yeni sistemde milletvekillerinin işlevine nasıl baktığını tekrar ele veriyor.

Dokunulmazlıklar kalkarsa, yargılamanın önü açılır ve ardından büyük ihtimalle mahkûmiyet kararları gelir. Böylece Meclisteki HDP’li vekillerin sayısı daha da azalmış olur.

Bu azalmanın belli bir sayıya ulaşması halinde ara seçimin gündeme geleceğini söyleyenler var, ama operasyonu planlayanlar her halde işi oraya vardırmamanın hesabını kitabını yapmışlardır. Ancak diğer bir ihtimal de kalan HDP’lilerin topluca istifa edip sine-i millete dönerek seçimi kaçınılmaz hale getirmeleri. Bakalım, gelişmeler ne getirecek?

Bu noktada iktidarın yeni çelişkileri dikkat çekiyor. Meselâ bir zamanlar HDP’nin de ortak edildiği ve fiyaskoyla bitip bilâhare tamamen tersine çevrilen “çözüm süreci”nde iktidarın talep, bilgi ve onayı dahilinde yapılmış olan Kandil ziyaretlerinin o günlerde çekilen görüntülerinin bugün “suç delili” olarak gösterilmesi, kendi “suç ortaklığı”nı da ifşa eden yeni bir “siyasî iflâs” örneği değil mi?

Fezlekelerdeki suçlamalar arasında terör örgütü üyeliği ve propagandası, kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övmek gibi, bilhassa 15-20 Temmuz sürecindeki yanlış yorum ve kötüye kullanımlar sebebiyle hukukî geçerlilikleri çok büyük ölçüde aşınmış olan iddiaların ağırlıklı olması dikkat çekici.

Gerek kayyım uygulamalarıyla, gerek dokunulmazlık iptalleriyle seçimlerin işlevsizleştirilmesi ise tek adam rejiminin yeni marifetleri olarak sürüyor. Reform söylemleri eşliğinde...

Okunma Sayısı: 514
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnandırıcı bulunmadı

    Milyonlarca çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

    Myanmar'da darbeden bu yana ''en kanlı' gün yaşandı

    Kontrollü normalleşmeye ilişkin merak edilenler

    'Kontrolsüz atılan her adım bizi iki adım geriye götürecek'

    Cibuti sahilinde insanlık trajedisi yaşandı

    Galatasaray, Ankara'dan eli boş döndü

    ABD, dış politika önceliklerini açıkladı

    İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili resmi soruşturma başladı

    Faz 3 sonuçları açıklanan Sinovac aşısı hakkında açıklama

    Kırım için Rusya'ya yaptırım uygulansın

    ‘Vak’alar artarken tedbirler gevşetiliyor’

    Vak’alar yüzde 44 azalırsa İstanbul sarıya dönecek

    Gül: Önemli olan uygulayıcıların sahip çıkması

    'Mısır'la deniz yetki alanları anlaşması imzalayabiliriz'

    Rusya: Navalny yaptırımları ilişkilerimize zarar veriyor

    Arap ülkelerin Filistin'e yardımları yüzde 85 azaldı

    UCM'nin kararı Filistinlilere umut oldu

    Ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

    Yunanistan 5,9 büyüklüğündeki depremle sallandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara’dan fezlekelere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hak etmeyene hürmet haramdır
    Süleyman KÖSMENE

    Karınca emirsiz, insan imamsız olmaz
    Cevher İLHAN

    Fezlekeler bir “siyasî mühendislik projesi”
    Genel

    İnandırıcı bulunmadı
    Faruk ÇAKIR

    “İnsan hakları”nı hatırlamak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nefs-i emmâre ikidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce tedbir, sonra takdir
    Süleyman YAPRAK

    Sâdık Nur Talebesi olmak ve meşveret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.