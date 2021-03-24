"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hak ihlalleri eylem planı işliyor

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Mart 2021, Çarşamba
Bir taraftan “Özgür toplum, hızlı adalet, güçlü demokrasi” söylemleriyle İnsan Hakları Eylem Planı açıklayan iktidar, diğer taraftan tam aksi yönde hukuksuz ve keyfî uygulamaları daha da arttırarak devam ettiriyor.

Hafta sonunda ard arda yaşanan gelişmeler bunun son örnekleri. En başta Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin, hukukî geçerliliği son derece tartışmalı bir yargı kararı Mecliste okutulmak suretiyle düşürülmesi ve sonra sabah namazı vakti hoyratça gözaltına alınması...

Gözaltı gerekçelerinden biri olarak gösterilen “terör örgütü ve başı lehine slogan” iddiasının yalan olduğunun ortaya çıkması, bu görülmemiş skandalı ayrı bir boyuta taşıdı.

Sadece bu, gözaltı kararı veren savcının ve kararı inanılmaz bir kabalıkla uygulayan güvenlik yetkililerinin azli için yeterli sebep.

Keza bu iddiayı doğru kabul edip polisi Meclise sokarak bu skandala çanak tutan “hukukçu” (!) Meclis Başkanının istifası için de.

Bu yalanın bir başka yalanla örtülmeye çalışılması ise, “Utanmazlıkta sınır yokmuş” dedirtiyor: 6:30’da başlayan baskın saatini 6:50 gibi gösterip, “Ankara’da güneş 6:44’te doğuyor” diyerek, “Namaz kılmama dahi izin vermediler” diyen Gergerlioğlu’nu güya açık düşürmek suretiyle üste çıkmaya çalışıyorlar...

Yazıklar olsun; ne diyelim...

Bunlar bir yana, o utanç verici görüntülerle yapılan gözaltı işleminden sonra ne oldu? İfadesi alınıp bırakılan Gergerlioğlu, dört gündür ayrı olduğu evine gitti. 10 gün içinde teslim olması tebligatı da orada yapıldı. Mecliste başlattığı ve haksız gözaltıyla engellenen adalet nöbetini o güne kadar partide sürdürecek.

Eşzamanlı olarak gerçekleşen bir diğer hukuk ayıbı, 15 Temmuz’dan sonra tutuklanıp aylarca hücre hapsinde tutulan ve 2018 yazında bırakılan Danıştay eski üyesi Kasım Davas’ın, hakkındaki mahkûmiyetin Yargıtay tarafından onanması üzerine tekrar tutuklanmasıydı. Evinden alındığı halde “firari” yakıştırmalı aşağılık haberler işin tuzu biberi oldu.

Kasım Davas aynı zamanda, Erdoğan’ın başbakanken cenaze namazına katıldığı ve cenaze arabası giderken arkasından el salladığı rahmetli Mustafa Sungur Ağabeyin damadı. Ve bu süreçte ailesine de çok eziyetler yapıldı...

Dileğimiz, artık hukuka dönülmesi ve bu utanç verici hukuk ayıplarının sona ermesi. 

Okunma Sayısı: 470
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süreç erken seçimi zorlar

    Esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor

    Myanmar cuntası: Krizi çözmek için 5 ülkeyle iş birliği yapıyoruz

    NATO'dan Türkiye değerlendirmesi

    Türkiye'den yangında vefat eden Arakanlı Müslümanlar için taziye mesajı

    Yüz yüze sınavlar ertelendi

    Vaka ve ölüm sayılarındaki artış devam ediyor

    Myanmar'daki darbeciler: Protestolardaki can kayıplarından dolayı ''üzgünüz''

    Vaka sayısı en çok artan ve azalan şehirlerin grafiği paylaşıldı

    Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Hollanda karşısında

    ABD'den Türkiye açıklaması

    Çin, Doğu Türkistan'daki soykırımı yine inkar etti

    Arakanlıların kaldığı kampta yangın: 15 kişi öldü, 400 kişiden haber alınamıyor

    İstanbul'daki barajlar rahmetle yükselmeye devam ediyor

    Meteoroloji'den Ankara'ya kar yağışı uyarısı

    İsrail'de 2 yıl içinde 4. seçim

    Akşener: Türkiye, hukuksuzlukla, adaletsizlikle karşı karşıya

    Güneydoğu Anadolu'ya 'toz taşınımı' uyarısı: Öğle saatlerine dikkat!

    Said Nursi demokrasiyi savundu, adaletsizliğe meydan okudu

    Myanmar'daki darbe protestolarında ölenlerin sayısı 253'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak ihlalleri eylem planı işliyor
    Ahmet BATTAL

    Battıkça batıranlar-2
    Faruk ÇAKIR

    Fatura yine millete
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bir musîbet, kaç nasihate bedeldir?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yağmurlu bir gün ve Şah İsmail
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesinin hatırlattıkları
    Risale-i Nur'dan

    Konuşan yalnız hakikattir
    Ali FERŞADOĞLU

    “Said Nursî’yi tanımadığım yıllar bedbahtlıktır”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.