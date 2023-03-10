Millet İttifakı güçlendikçe

AKP iktidarının ve tek adam rejimiyle birlikte onu iyice teslim alan statükonun bunca falso ve fiyaskosuna rağmen devamını sağlayan en önemli sebeplerden biri, etkili bir siyasî muhalefetin olmayışı idi.

Mevcut muhalefet partileri kendi seçmenleriyle sınırlı bir kesime hitap ettikleri için kitlelere ulaşamıyor ve alternatif olamıyorlardı.

Muhalefet boşluğu da iktidara yarıyordu.

Ama Millet İttifakının kurulmasıyla bu durum değişmeye başladı. 2018 seçimi öncesinde dört partinin katılmasıyla teşkil edilen bu ittifaka geçen sene iki parti daha katıldı.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen altı parti, ortak akıl ve istişareyle çok sağlam bir zemin ve altyapı oluşturup, gerçekçi bir yol haritası hazırladı.

Bir yılı aşkındır devam eden çalışmalarla, bu beraberlik hem bir seçim ittifakı haline geldi; hem de seçim sonrasında da devam edecek bir koalisyon modelini şekillendirdi.

Bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra, öngördüğü ve önerdiği modelle uyumlu bir formatta cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Bu adımdan hemen önce patlak veren krizi de mükemmel bir kriz yönetimiyle aşarak sağlamlığını test etmiş oldu ve bu sıkıntıdan gücünü daha da arttırarak çıkmayı başardı.

Geçen seneki 12 Şubat toplantısıyla başlayan ve istikrarlı bir şekilde devam eden lider buluşmaları, her birinin ardından verilen mesajlar ve altı partiye mensup kadroların eşzamanlı olarak yaptıkları kapsamlı çalışmalar, bütün zorluk, engel ve handikaplara rağmen Millet İttifakını siyasette etkisini giderek arttıran bir alternatif haline getirdi.

Öyle ki, bu etki gündem belirleme, hatta daha da ötesinde iktidar politikalarını yönlendirme ve şekillendirme gücüne erişti.

İktidar yıllar boyunca hiç ilgilenmediği, duyarsız kaldığı, teklif ve çağrıları reddettiği bazı konularda bile, Millet İttifakının gündeme getirmesi ve ısrarlı takipçisi olması sebebiyle adım atmak mecburiyetinde kaldı.

Gelinen noktada Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı, son krizin ardından yapılan ilk ankette yüzde 56.8’lik bir destek bulduysa, arkasında böyle güçlü bir arkaplan var.

Bu sonuç, Üstadın “Mevcudiyet-i milleti göstermek lâzım. Mevcudiyetinizi ittihadla gösterin” sözünü teyid eden güncel bir örnek.

