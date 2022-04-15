"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Ukrayna krizi

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Nisan 2022, Cuma
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin “Savaştan sonra İsviçre gibi değil, İsrail gibi olacağız. Büyük İsrail olacağız” sözü, bu ülkede yıllar önce başlatılan Soros destekli turuncu devrim projesinin hedeflerinden birini ifade ediyor olmalı.

Ukrayna’daki yoğun faaliyetlerinden söz edilen biyolojik silah üretim merkezleri de...

İşin garip tarafı, kendisi de Yahudi olan Zelensky’nin, yine turuncu devrim sürecinde güçlen(diril)en neonazilerle işbirliği yapması.

Rusya’nın operasyonları ve işgal harekâtını başlatmasından sonra Ukrayna safında savaşmak üzere birçok yerden oraya akın eden savaşçılar, bu koalisyonu daha da karmaşık bir hale getirdi. Suriye ve Libya’daki vekâlet savaşları bu şekilde Ukrayna’ya da taşındı.

Savaşı doğuran süreç boyunca NATO şemsiyesinde kendi uygun gördüğü ülkelere asker yığınağı yapan ABD, başta deklare ettiği gibi, bizzat bu çatışmalara müdahil olmadı.

İş “vekil savaşçılar”a havale edildi.

Harekâtı başlatmadan önce “Avrupa’da savaş istemiyoruz” diyen, ama sonra “Gerekirse NATO dahil herkesle savaşırız” diye devam eden Putin’i zorlayan direniş böyle oluştu.

Savaş kızıştıkça, kaçınılmaz bir şekilde sivil kayıpları ve bunlar üzerinden yoğunlaşan propaganda savaşları gündeme geldi. Karşılıklı suçlama ve yalanlamalar devam ediyor.

Çatışmaların alevlenip giderek kontrolden çıktığı bir ortamda bu tür saldırıların münhasıran provokasyon amaçlı olarak gerçekleştirilmesi de, bilhassa Suriye’de örnekleri çok fazla görüldüğü üzere, kuvvetle muhtemel.

Savaştan kaçan milyonlarca Ukraynalının komşu ülkelere sığınması ayrı bir insanî kriz.

Bir taraftan devam eden müzakereler için Putin “Çıkmaza girdi” diyor. Rusya’nın Kırım ve Donbass’tan vazgeçmediği bu görüşmelerden ne sonuç çıkacağı da hâlâ meçhul.

Bu arada AB, Ukrayna’nın birliğe üyelik sürecini başlatma sinyali verdi. Bu süreç daha önce başlatılsaydı iş buralara varır mıydı?

Keza Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü geliştirilerek çalıştırılabilseydi ve bölgenin önemli bir ülkesi olarak Türkiye hem bu örgütte etkin politikalar uygulayıp hem de AB üyeliği noktasında şimdikinden olumlu anlamda çok daha farklı bir konumda olsaydı?

Ukrayna’nın turuncu devrim-işgal kıskacından bir an önce kurtulup huzur, barış ve istikrara kavuşması dileğimizi tekrarlıyoruz.

Okunma Sayısı: 443
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukraynalı siviller mayın tehlikesi sebebiyle evlerine dönemiyor

    Dijital oyunda etik sorunlara hazırlık şart

    Ukrayna savaşına hayır

    AYM kararına rağmen keyfîlik devam ediyor

    2 asırlık iftar geleneği

    Saldırganı yakalatan Müslüman gençlere teşekkür

    İlk kez böyle meteor düştü

    MİT'in ikna çalışması Türkiye'ye getirildi

    Pakistan'da 123 milletvekilinin istifası kabul edildi

    AKP ve kabine arasında asgari ücret ve ikramiye çatlağı

    Türkiye için borç krizi uyarısı

    Bu ölüm nasıl oldu?

    Zafer Havalimanı zarar şampiyonu

    Baskın seçim hazırlıkları

    Gençler AB’yi istiyor

    Guterres: Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor

    İslam Alimleri, Aksa konusunda uyardı

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Batı Şeria patlamaya hazır

    Bayramlaşmaya gitmek hayal oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ukrayna krizi
    İbrahim ERSOYLU

    Zulme karşı gelmek ve manevî cihad
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Saldırganı yakalatan Müslüman gençlere teşekkür
    Şükrü BULUT

    Güzelliklerin farkında mıyız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anzavur ile Ethem karşı karşıya
    Genel

    AYM kararına rağmen keyfîlik devam ediyor
    Cevher İLHAN

    “Muallel yasa” demokrasi ve hukuka aykırı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İlk kez böyle meteor düştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.