"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Üniversiteler niye suskun?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Ocak 2021, Cuma
Son dönemde birçok üniversiteye rektör ataması yapılmış ve hiçbiri gündem olmamışken Boğaziçi’ne yapılan atama çok tepki topladı ve tepkiler devam ediyor. Boğaziçi camiası kendisine hiç danışılmadan maruz bırakıldığı bu emrivakiyi hazmedemedi.

Saray iradesiyle üniversite dışından getirilen rektöre gösterilen “Kayyım istemiyoruz” tepkisi kamuoyunda da çok yankı buldu.

Son olarak STK’lara da el uzatan kayyım tehdidi Boğaziçi gibi özel ve prestijli bir üniversiteyi de hedef alınca işin rengi değişti.

Ve yakın zaman önce Şehir Üniversitesinin başına gelenler hatırlandı. Bir siyasî intikam operasyonuna kurban edilen bu üniversitenin başına gelenler, şimdiye kadar gözü kapalı iktidara destek verenlere de şok yaşattı.

Sıranın Boğaziçi’ne gelmesi, Şehir’e yapılanlar karşısındaki duyarsızlığı da sorgulatıyor.

Ve diğer üniversitelerin Şehir’de olduğu gibi bu hadise karşısındaki sessizliğini de.

Ama sorgulama bu iki olayla sınırlı kalmamalı. Öncesi de var. 15-20 Temmuz sürecinde çıkarılan hukuksuz ve kanunsuz KHK’larla kapısına kilit vurulup kadroları ve öğrencileri darma dağın edilen ve herşeylerine el konulan üniversiteleri hiç kimse konuşmuyor.

Gerçi yapılanları tasvip edip destekleyenler de var. Suskunluğun bir sebebi bu olabilir.

Bunda, hedefteki camianın önde gelenlerinin iktidar partisiyle içli dışlı olup gücü ellerinde bulundurdukları dönemde takındıkları “üstten bakan” tavra ve izledikleri tekelci kadrolaşma stratejilerine duyulan birikmiş tepkinin de hatırı sayılır bir rolü ve payı olmalı.

Ama ne olursa olsun, akademik özgürlükleri ezen bir hoyratlığa akademisyenlerin alkış tutup destek vermesi asla kabul edilemez.

Suskunluğun asıl sebebi ise “Eğer konuşur ve itiraz edersek bizim başımıza da iş açılır” korkusu. Binlerce akademisyenin ihraç ve bütün haklarının gasp edildiği, epeycesinin tutuklanıp yargılandığı ve hapse atıldığı; imkân ve fırsat bulabilenlerin çareyi yurt dışına çıkmakta gördüğü; göreve devam edenlerin gerek idare elemanları, gerek öğretim kadroları, gerekse öğrenciler arasına sokulan hafiyelerle sürekli takip altında tutulduğu bir düzende konuşabilmek “cesaret” meselesi.

Onun için üniversiteler de fena halde korkutulmuş ve sindirilmiş durumda. Hürriyetin olmadığı yerde bilim ve fikir gelişebilir mi?

Okunma Sayısı: 319
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde son 24 saat

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u da mağlup etti

    Adaletsizlikler raporlaştı

    Yeter ki paranı getir

    Bakan Koca: Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor

    Her ay 1 kişi 1 saat belediye başkanı olacak

    Kobani olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi

    Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi Şehit eden sanık hakkında karar

    ABD'de son 24 saatte 276 bin vaka ve 4331 ölüm gözlemlendi

    'Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı'

    İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı yasaklandı

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Benzin 7.30 lira oldu

    İran'dan uranyum açıklaması

    Edirne'de kuraklık nedeniyle su kuyuları açılmaya başlandı

    Türkiye'de altın üretiminde rekor

    Biden'ın zaferi tescillendi

    ABD'de kritik saatler

    Faiz batağı derinleşti

    Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversiteler niye suskun?
    Şükrü BULUT

    İktidarı yanlış yerde arayan Türkiye muhalefeti…
    Ahmet BATTAL

    Gezi deyip geçenlere
    Cevher İLHAN

    “Din üzerinden siyaset”in vahim akıbeti
    Osman ZENGİN

    Bir sene daha bitti, ama kıyamet de yaklaştı…
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir
    Süleyman KÖSMENE

    Kader, cebbar bir zalim midir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dilenmek, çalışmak ve ilerlemek!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Suları taşıyamadık...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.