Üç Aylar takvimi yapıyoruz

Sevgili çocuklar, Üç Aylar devam ediyorken takvimimiz de olmasın mı? Odamızı güzelleştirecek, bu mübarek ayların hangi önemli gününde olduğumuzu hatırlatacak, güzel mi güzel bir takvim geliyor.

Bu ayda yapılan hayırlı işlerin mükâfatı fazlayken boş durmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Haydi malzemeleri hazırladıysanız yapılışına geçelim.

MALZEMELER:

• Simli eva kâğıt • Makas

• Yapıştırıcı • Raptiye

• İp • Bant

YAPILIŞI:

İlk olarak aşağıda karekodunu verdiğimiz sayfanın çıktısını alıyoruz. Yuvarlak olacak şekilde çizgilerden kesiyoruz. Kare şeklinde kestiğimiz simli eva kâğıdın üzerine yapıştırıyoruz. Saat görünümü oluşuyor. Dairenin tam ortasına yelkovan şeklinde ok yapıyoruz. Bunun için eva kâğıdına kalemle şekil verip kesebilirsiniz. Yelkovanı dairenin ortasına yerleştiriyoruz ve üzerine raptiyeyi koyuyoruz. Arkasında iğnesi kalırsa çift taraflı bant yapıştırabilirsiniz. Son olarak ipleri de duvara asacak şekilde takvimin üstüne bantla yapıştırıyoruz. İşte tamam, mübarek gün ve geceleri bu şekilde takip edebilirsiniz.

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Çocuk dershanemiz Üç Aylar’a hazır!

2-5 yaş çocuklar için her hafta düzenli olarak yapılan çocuk derslerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çocuklarla birlikte Üç Aylar için dershanemizi süsledik. Camlara Recep, Şaban ve Ramazan ayının mahiyetini anlatan görseller yapıştırdık.

İçinde bulunduğumuz Recep ayının ekme, Şaban ayının sulama ve sonunda Ramazan ayının yapılanların neticesini alma, hasat etme zamanı olduğu anlatıldı. Bu özel günlerle ilgili hikâyeler okundu, oyunlar oynandı.

Üç Aylar takvimi hazırladık, gelecek derste saksılarımıza ekim yapacağız. Böylece manevî bahar olan aylarda bir bir neler olacağını yakından göreceğiz. Çocukların da yeni şeyler öğrendikçe heyecanlanması bize şevk veriyor. Duanızı bekleriz.

Not: Üç Aylar takvim görseli için yandaki QR kodunu indirerek çıktısını alabilirsiniz.

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