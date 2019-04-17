‘40’lar Meclisi’nde edebiyat

TYB kuruluşunun 40. yılı kapsamında, gerçekleştirilen “40’lar Meclisi”nde Sevinç Çokum, “Hikâye, anlık duyguların aktarımıdır” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluşunun 40. yılı kapsamında, sanat ve düşünce alanının 40 önemli ismiyle yapılan “40’lar Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri” devam ediyor. Roman, öykü, şiir, deneme, radyo programı ve senaryo gibi edebiyatın her dalında ürünler veren Sevinç Çokum, TYB’de gerçekleştirilen “40’lar Meclisi”nde konuştu. Günümüz Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Çokum söyleşide, yazı hayatına lisede, öğrencilik yıllarında şiir yazarak girdiğini söyledi. İlk şiirlerini gönderdiği Behçet Necatigil’den olumsuz bir mektup aldığını ve bu eleştiriden sonra artık şiir yazmayacağım diye bir karar aldığını belirten Çokum, o tarihten sonra hikâye yazmaya ağırlık verdiğini söyledi. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında hikâyeler yazmaya başladığını ve ilk eserinin 1972 yılında Hisar dergisinde yayınlandığını ifade eden Çokum, “Hisar dergisine her ay bir hikâye vererek yazmaya devam ettim. Daha sonra Türk Edebiyatı’nda da yazmaya başladım. Aynı yıl hikâyelerim “Eğik Ağaçlar” adıyla kitaplaştı. Daha sonraki yıllarda ise romana yöneldim” dedi.

Edebiyat büyük ilgi görmüyor

Necip Tosun’un, yazım açısından hikâye ve roman arasındaki farkın ne olduğu sorusuna ise Sevinç Çokum şöyle cevaplandırdı: “Bazı yazarlar hikâyeyle başlayıp romana geçtikten sonra artık hikâye yazmıyorlar, evet bu doğrudur. Birçok yazar da bu böyle olmuştur. Yazar, hikâyeyle tanınmıştır. Fakat sonraları romanda yoğunlaşıp hikâyeye dönmemiştir. Bunun sebebini bu yazarların romanda kendilerini bulmuş olmalarıdır diye düşünüyorum. Hikâye, yoğunlaşan duyguların anlatılmasına daha uygun. Hikâye ile verdiklerinizi romanla veremezsiniz. Hem hikâye anlık duyguların aktarımıdır. Roman daha uzun bir zaman diliminde yazılır. Roman daha özgür. Size her türlü imkânı açar.” Çokum, günümüzde bizde ve dünyada çok zengin edebiyat ürünlerinin olmasına rağmen büyük ilgi görmediğini, sadece özel olarak tanıtımı yapılan eserlere okuyucunun dikkatinin çekildiğini belirterek, önceki yıllarda sayısı çok az olmasına rağmen dergilerin her sayfasının büyük bir dikkatle okunduğunu söyledi. Programın sonunda TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, yazar Sevinç Çokum’a teşekkür ederek TYB yayınlarından hediye etti.

Ankara - Ahmet Terzi