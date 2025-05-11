Yunus Emre, Eskişehir’de yâd edildi

Büyük Türk şairi, mutasavvıfı ve Anadolu Erenlerinden olan Yunus Emre, vefatının 705. yılında Eskişehir’de yâd edildi.

ABDİL YILDIRIM - ESKİŞEHİR

Eskişehir Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm vakfı tarafından tertip edilen ve Yunus Emre ilahîlerinin seslendirildiği Yunus Emre Korosu, 9 Mayıs akşamı Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezinde bir konser verdi. Eskişehir Valiliği koordinatörlüğünde yapılan bu faaliyet, büyük bir ilgi ile karşılandı. Programda Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Atik kısa bir konuşma yaparak sanatçıları ve katılımcıları tebrik etti.

İZZET ATİK: YUNUS’U BİR GÜN DEĞİL HEP HATIRLAYALIM

Program sonunda konuşan İzzet Atik, şunları söyledi: “Gerek sazlarıyla, gerek kıymetli sesleriyle, gerekse semazen gösterileriyle bu akşamki programa katılan sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Yunus Emre dostları olan değerli katılımcılara da sayın Valimiz adına ve Yönetim Kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Yunus’u bir gün, bir hafta değil, bütün yıl beraber hatırlamak, onun mesajını hayatımıza yansıtmak üzere, hepinizi vakfımıza gönüllü üye olmaya davet ediyorum.”

Bazı sanatçılara plaket verilmesiyle program sona erdi. Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Atik, sanatçı Burhan Kul’a katkılarından dolayı plaket takdim etti.