7 asırlık caminin restorasyonu bitiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki tarihi Kadı Camii’nin restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor.

Camide, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından sağlanan destekle, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Ticaret Odasınca hazırlanan proje kapsamında geçen yıl başlatılan çalışma sürüyor. Aslına uygun olarak rölöve çalışmasında sona yaklaşılan ibadethanenin birkaç ay içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadı Camisi’nin Ayvalık’ın en önemli tarihî eserlerinden olduğunu söyledi. Projenin 2018 yılında hazırlandığını ve restorasyona 2020’da başlandığını belirten Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak projenin kontrolü tamamen belediyemizin mühendisleri, mimarları tarafından yürütülmektedir. Birkaç ay içinde restorasyon işlemleri tamamlanacak.” dedi. AA

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