"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

7 asırlık caminin restorasyonu bitiyor

25 Kasım 2021, Perşembe 21:00
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki tarihi Kadı Camii’nin restorasyonunda son rötuşlar yapılıyor.

Camide, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından sağlanan destekle, Ayvalık Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Ticaret Odasınca hazırlanan proje kapsamında geçen yıl başlatılan çalışma sürüyor. Aslına uygun olarak rölöve çalışmasında sona yaklaşılan ibadethanenin birkaç ay içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadı Camisi’nin  Ayvalık’ın en önemli tarihî eserlerinden olduğunu söyledi. Projenin 2018 yılında hazırlandığını ve restorasyona 2020’da başlandığını belirten Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak projenin kontrolü tamamen  belediyemizin mühendisleri, mimarları tarafından yürütülmektedir. Birkaç ay içinde restorasyon işlemleri tamamlanacak.” dedi.

AA

Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    4 kişiden 3’ü bir üniversiteye yerleşemedi

    Erken seçim talebi meydanlara taşınıyor

    Çocuklarımıza kural koymakta zorlanıyoruz

    Üretim yapamaz hale gelebiliriz

    Kadına şiddet gününde farkındalık

    Hızla tükendiğimiz için yürüyouz

    ‘Gün’lerini kutlayamadılar

    Sudan durulmuyor

    Galatasaray gruptan çıkmayı garantiledi

    Son 24 saatte 222 kişi vefat etti

    7 asırlık caminin restorasyonu bitiyor

    Taraftarını dinledi, forma israfına son verdi

    Üç devlet bir BAE

    Maliyeti milletimiz ödüyor

    Kur artışı enflasyonu 7.5 puan arttırır

    Benzin 10 lirayı geçti

    Mutfak tüpü 200 lirayı aştı

    '17 yaşındayım 8 dil biliyorum ve yurt dışına hiç çıkmadım'

    Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı

    Belçika ile İsrail arasında “etiket krizi”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (2)
    Ahmet BATTAL

    Devlet gibi hükümet ve İsveç Hükümetleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    CHP mi, yoksa CHP mi?
    Şükrü BULUT

    Üretemeyenler, demokrasi ve bağımsızlığa da ulaşamazlar...
    İbrahim ERSOYLU

    Ekonomik kriz ve çıkış yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Dış güçlere âlet olmak” ve asıl “mandacılık”
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kitabı bir kalem-i vâhidin yazısı
    Ali FERŞADOĞLU

    Kinaye tabirler yalan sayılmaz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.