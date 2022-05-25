Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı

Fidan Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilen “Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali” bu yıl sekizinci kez sinemaseverlerle buluşacak.

Aynalıkavak Kasrı’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Fidan Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulbaki Başer, festivalin amacına değinerek, “Festivalimiz âlemlere rahmet, insanlığa da örnek ve model olarak gönderilen Peygamber Efendimizin adını sanat ve sinema gibi önemli bir vesile ile tüm dünyaya duyurmayı amaç edinmiş ülkemizde ve dünyada alanında ilk olan tematik bir festivaldir.” dedi.

Festivalin direktörü Cemil Nazlı, Fidan Sanat Vakfı olarak doğruluğun ve iyiliğin peşinde olduklarını, bu anlamda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Aleyhissalatu Vesselam hayatını ve güzelliklerini sanatsal bir dille dünyaya taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Nazlı, ulusal ve uluslararası iki ayrı bölümde “kurmaca”, “animasyon” ve “belgesel” olmak üzere 3 ayrı kategoride 6 en iyi eserin ödüllendireceğini, “Son Taslak” bölümünde ise 3 projeye 150 bin lira “Kısa Film Yapım Desteği” verileceğini, toplamda da ödül ve desteklerle dağıtılacak rakamın 300 bin lirayı bulacağını aktardı. Nazlı, ülke gösterimleri için bu yıl Filistin’i seçtiklerini de ifade etti.