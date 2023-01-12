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12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Bin yıllık bir yapı, sanki dün yapılmış

12 Ocak 2023, Perşembe
Tarihe “kayıp saray” olarak geçen Mangana Sarayı ilk defa görüntüledi. Tarihi yarımadanın tam ortasında, yerin metrelerce altında 3 katlı dev bir yapı turizme kazandırılacak.

Topkapı Sarayı’nın 10 metre altında 3 katlı devasa bir yapı... Tarihe “kayıp saray” olarak geçen Mangana Sarayı’nı TRT Haber görüntüledi. İstanbul’un eşsiz tarihi yarımadasının tam ortasında, yerin metrelerce altında 3 katlı dev bir yapı… Topkapı Sarayı’nın altındaki Mangana Sarayı’nda yer alan Hagios Georgios Manastırı’nı ilk kez görüntülendi.

Manastırın ilk defa bir televizyon kanalı tarafından görüntülendiğini belirten Milli Saraylar Başkan Yardımcısı İlhan Kocaman, “İnşallah buraların bakımı, onarım, restorasyon ve temizliklerini tamamladıktan sonra da niyetimiz kısa zamanda buraları ziyaretçileriyle buluşturabilmektir” dedi.

11’inci yüzyılda saraya dönüştürüldü

Adını 9’uncu yüzyılda Bizans döneminde alan ve ilk zamanlarında silah yapımı ve muhafazasında kullanılan Mangana, 11’inci yüzyılda saraya dönüştürüldü. Bizans’ın gözden düşen saray mensuplarının hapsedildiği yer olarak tarihe geçti. Yapıların birden çok doğal afetle karşılaşmasına rağmen zarar görmediğini dile getiren Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Kocaman, “Bu o dönemin yapı karakteristiğini göstermekte. Yaklaşık bin yıllık bir yapı ama daha dün yapılmış gibi görünüyor” diye konuştu.

Tren hattı inşasında zarar gördü

Padişah Abdülaziz zamanında Sirkeci’den Avrupa’ya giden tren hattı çekildiği zaman bazı kısımları zarar gördü. Bu nedenle 5 katlı yapının ancak 3 katı günümüze ulaşabildi. 1921-23 yılları arasında Fransızlar bölgede yaptıkları kazıyla bu tarihi yapıyı gün yüzüne çıkardı. Topkapı Sarayı bölgesinde, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından tarihi belgelere dayanarak inceleme yapıldı. Kayıp Mangana Sarayı’nın devamındaki yapının varlığı tespit edildi. Kazı çalışmalarıyla tarihi yapının kalan kısmı da ortaya çıkarılacak.

TRT Haber

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