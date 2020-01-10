Gazi Hüsrev Bey Medresesi 483 yaşında

Saraybosna’daki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan Gazi Hüsrev Medresesi’nin 483’üncü yıl dönümü kutlandı.

Bosna Hersek’in en eski eğitim kurumu olan ve yaklaşık beş asırdır aralıksız olarak eğitime devam eden tarihi medresede düzenlenen programa Bosna Hersek İslâm Birliği yetkilileri, medrese öğretmenleri ve öğrencileri, eski mezunlar ile diğer davetliler katıldı. İslâm Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic, medresenin bölgede örnek bir okul olduğunu belirterek, “Medrese, kaynakları kuruduğu zamanlarda bile halkın ruhunu besledi. O zaman kök salanlar, sonrasında çok güzel çiçekler açtı” diye konuştu.

483 yıllık eğitim kurumu

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid’in torunu olan Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537’de yaptırılan medrese, Osmanlı Devleti bölgeden çekildikten sonra da eğitim vermeye devam etti. Eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeyen medrese, 1992-1995’deki yaşanan Bosna Savaşı’nda şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı. Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi dolayısıyla Müslüman Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat fakültelerinde değil, diğer fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.