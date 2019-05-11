Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizmcilerin yüzü gülecek

Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri, eşsiz lezzet duraklarıyla yerli ve yabancı turistlerin son dönemlerde uğrak noktası haline gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Ramazan Bayramı tatilinde turist yoğunluğu bekleniyor.

Tarihi mekanları, inanç turizmindeki değerleri ve lezzet duraklarıyla turizm pastasından her geçen gün daha fazla pay alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Ramazan Bayramı tatilinde ziyaret etmek isteyenlerin tesislerde şimdiden yüzde 100'e yaklaşan doluluk nedeniyle rezervasyonsuz yola çıkmamaları istendi.

Özellikle son yıllarda turizm alanında adeta altın dönemini yaşayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki turizmciler, ramazanın gelmesiyle beraber kısmen de olsa durgunluk yaşıyor. Ancak sektörü şimdiden bayram heyecanı sardı.

İnanç, kültür ve gastronomi alanındaki turizm değerleriyle her geçen gün daha fazla turist ağırlayarak turizm pastasındaki payını artıran bölge, 9 günlük bayram tatili boyunca tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki kentleriyle, ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunacak.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa'da bayram tatili için şimdiden yoğun şekilde rezervasyon talebi gelmeye başladı. Turlardaki ve otellerdeki doluluk şimdiden yüzde 100'e yaklaştığı bölge için turizmciler bayram tatili için "rezervasyonsuz yola çıkmayın" önerisinde bulundu.

Tatil rotası Gaziantep'ten başlıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tatilin hareket merkezi konumunda bulunan Gaziantep, gastronomi alanındaki zenginlikleriyle de ziyaretçilerini lezzet festivaline davet ediyor.

Son dönemlerde, özellikle hafta sonları tur otobüslerinin fazlalığının dikkati çektiği kentte, Zeugma Mozaik Müzesi, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi gibi mekanlar, sıklıkla ziyaret edilen bölgeler arasında yer alıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, restoranlar da turistlerin ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistler, eşsiz bir mutfak kültürüyle de karşılaşıyor. Izgara ve tatlı çeşitleri dışında 400'e yakın kazan yemeğini tatma fırsatı bulan ziyaretçiler, onlarca müzeyi ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa da çıkabiliyor.

Şanlıurfa'da tarihe yolculuk

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden bir olarak dikkati çeken ve "Göbeklitepe Yılı" sayesinde baharda turist akınına uğrayan Şanlıurfa'da, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi gibi mekanlar, ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sunuyor.

Geceyi kent merkezinde geçirmek isteyenler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü "sıra geceleri"ne katılıp, lahmacun, çiğ köfte ve şıllık tatlısı gibi yöresel lezzetlerin tadına bakıyor. Şanlıurfa Müze Kompleksi, Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mekan da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

Geçen yıl 1 milyonun üzerinde kişinin konaklamak üzere ziyaret ettiği kentin Göbeklitepe Yılı'nın da etkisiyle bu yıl 700 bini konaklamalı olmak üzere 1,5 milyondan fazla kişiyi ağırladığı öğrenildi.