Hafız Abdullah Nazırlı (HAN) Vakfı tarafından geleneksel hale getirilmesi amaçlanan “İlahi Aşkın Sesi Milletlerarası İlahi Beste Yarışması”, Yunus Emre Enstitüsünün iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

Bu yılın “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesine binaen üçüncüsünün yapılması kararlaştırılan yarışmaya başvurular, 10 Haziran’da başlayacak. Yunus Emre şiirlerinden, edebiyatçı ve bestekar akademisyenler tarafından özenle seçilen 100 güfte içerisinden, yarışmacılar en fazla üç adet eser besteleyerek yarışmaya online olarak başvurabilecekler.”Kamil İnsan”ın yetiştirilmesine nağme ile katkıda bulunmayı amaçlayan yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT’nin de destek verdiği yarışmaya gönderilen eserler 3 aşamalı olarak değerlendirilecek. Sonuçların 10 Kasım’da açıklanacağı seçilen eserlere ödülleri, düzenlenecek gala ve ödül töreni konserinde takdim edilecek.

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