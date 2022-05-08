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9 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İstanbul, yılın ilk 3 ayında 3 milyona yakın turisti ağırladı

08 Mayıs 2022, Pazar 19:55
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti yılın ilk 3 ayında 2 milyon 904 bin 460 yabancı turist ziyaret etti.

Geçen yıl martta 545 bin 608 yabancı turisti ağırlayan İstanbul'a, bu senenin aynı ayında yüzde 112 artışla 1 milyon 156 bin 400 turist geldi.

Turistlerin 1 milyon 153 bin 138'inin hava yoluyla geldiği kenti, 3 bin 262'si de deniz yoluyla ziyaret etti. Kente hava yoluyla ulaşanların sayısı geçen seneye göre yüzde 113, deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 12 arttı.

İstanbul'a martta Yeşilköy Havalimanı'ndan 1281, Kurtköy Havalimanı'ndan 340 bin 54, İstanbul Havalimanı'ndan 811 bin 803 ziyaretçi giriş yaptı. Tuzla Limanı'ndan 1588, Karaköy Limanı'ndan 160, Zeytinburnu Limanı'ndan 1188, Ambarlı Limanı'ndan 208, Haydarpaşa Limanı'ndan 45, Marmara Limanı'ndan 23, Pendik Limanı'ndan 50 yabancı ziyaretçi geldi.

Hava yoluyla gelen yabancıların yüzde 70,40'ı İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 29,49'u Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

Şehri ziyaret edenler arasında İranlılar ilk sırada

İstanbul'a gelen yabancılar arasında martta İranlılar 116 bin 626 kişiyle ilk sırada yer aldı.

İranlıları sırasıyla 92 bin 194 ile Almanlar, 90 bin 394 ile Ruslar, 42 bin 355 ile İngilizler, 40 bin 120 ile İsrailliler, 40 bin 119 ile Fransızlar, 36 bin 801 ile Amerikalılar, 29 bin 49 ile Iraklılar, 28 bin 28 ile Hollandalılar ve 27 bin 23 ile Kuveytliler takip etti.

İstanbul'u martta ziyaret edenlerin yüzde 10,09'unu İranlılar, yüzde 7,97'sini Almanlar, yüzde 7,82'sini Ruslar, yüzde 3,66'sını İngilizler, yüzde 3,47'sini İsrailliler ve yüzde 3,47'sini Fransızlar oluşturdu.

Martta İstanbul'a 192 ülkeden turist gelirken, Makao, Vatikan ve Butan'dan birer kişi şehri ziyaret etti.

AA

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