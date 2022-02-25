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25 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 53

Köy bakkalı ‘kitap yuvası’ oldu

25 Şubat 2022, Cuma 21:25
İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Ardahan Her Fırsat ve Ortamda Hayat Boyu Okuyor” kampanyası kapsamında Meşedibi Köyü’ndeki gönüllü öğretmen ve köylüler, köy bakkalına kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

Gönüllüler, iş yeri sahibinin de iznini aldıktan sonra sebze kasası ve sepet gibi atık malzemelerden yaptıkları raflara ellerindeki kitapları yerleştirdi. Günün belirli saatlerinde köy bakkalında bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve köylüler, burada sobada demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor. Çalışmayı görmek için köye giden İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Bulut hazırladıkları projeyle en ücra noktadaki insana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bulut, şöyle konuştu: “Burada Türkiye’ye örnek olacak bir proje var. Köy bakkalında oluşturulan bir kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız burada bir araya geldiğinde kitap okuyor. Kitap okuma, özellikle çocuklara bir hedef koyacaktır. Cep telefonu ve televizyondan uzak tutacaktır. Kitap okuma aile içerisinde bir sistematik yapıyı beraberinde getirecektir. İnsanları bir araya getirecektir”

 

AA

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