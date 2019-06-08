"Mükemmel'' manzaraya ziyaretçi akını

Gümüşhane'de Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan yerden 240 metre yüksekteki cam seyir terası bayram tatilinde yoğun ilgi gördü.

Gümüşhane'de, Torul Kalesi'nin bulunduğu alana yapılan ve yerden 240 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksekleri arasında gösterilen cam seyir terası, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Zigana ve Sarıç dağlarının eşsiz manzarasına karşı 90 metrekarelik alanda 50 kişinin aynı anda seyir yapabildiği teras, çevre illerden gelen ziyaretçilerin ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerine heyecan dolu anlar yaşatan 240 metre yükseklikteki terası bayram tatilinin başlangıcından bu yana 6 bin 500 kişi ziyaret etti.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yaptığı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla adrenalin yaşamak isteyenlerin Torul Kalesi Cam Seyir Terası'na ilgi gösterdiğini söyledi.

Tatil boyunca 10 bin kişinin cam terası ziyaret etmesini beklediklerini ifade eden Özdemir, terasın 08.00'den 24.00'e kadar hizmet verdiğini bildirdi.

Ramazan boyunca ölü bir sezon geçirdiklerini anlatan Özdemir, şöyle dedi:

"Yıl başından şu ana kadar cam terasta 37 bin civarı ziyaretçi ağırladık. Bu rakamın bundan sonra daha da artacağını düşünüyorum. Bayram tatilinin başlangıcından bu yana 6 bin 500 kişi geldi. Yıl içinde turlarla haftada en az 25-30 bin ziyaretçi bekliyoruz. Okulların tatil olmasıyla hafta sonları 50-60 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Alanda doğal ürünlerin satışının yapıldığı dükkanlarımız var. Ayrıca burada kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız."

Özdemir, cam terasın bulunduğu alana yapılması planlanan zipline projesiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

"Mükemmel manzarası var"

Vatandaşlardan Şenol Can Özengi, misafirlerini terasa getirdiğini ve bölgenin heyecan verici olduğunu ifade etti.

Almanya'dan bayram tatili için Gümüşhane'ye gelen gurbetçi Ferhat Öztürk de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine cam seyir terasına geldiğini belirterek, "Çok mükemmel manzarası var. Çok beğendim. Bütün arkadaşlarıma Torul cam terasa gelmelerini tavsiye edeceğim." dedi.