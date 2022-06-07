Şiir - İbrahim Ormancı

Çıplak geldim dünyaya, garibim ezelden beri, Bir kefen bezi bulunur gömülürsem ne mutlu. Günahkâr bir kulunum Allah’ım, bağışla beni, Kubbede hoş bir sada bırakabilirsem, ne mutlu. Makamlar, payeler sizin olsun, gelip geçici. Azrail rençber olmuş, nice özge canları biçti, Söz okyanusunda, kelam bulamadım bitti. ‘’İyi bilirdik merhumu’’ desinler arkamdan ne mutlu. Hani Nemrut vardı? Zalim mi zalim, tiran mı tiran, Hani heybetli putlarınız vardı meydan okuyan? Nerede sizin ardına sığındığınız devasa Şahmaran? Ardımdan bir Fatiha okuyan çıkarsa ne mutlu. Tek muradım ilahi huzur, selvilerin altında bir kabir. Uzaklardan kulağıma çalınsın Itri’den segah tekbir. Ne tamahkârlık var burada, ne riyakârlık ne de kibir. Arefe günü hatırlayıp gelen olursa kabrime ne mutlu! İbrahim Ormancı

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