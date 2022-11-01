Osmanlı kıyafetleri Bişkek’te sergilendi

Türkiye’den getirilen Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Milli Tarih Müzesi’nde sergileniyor.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan kıyafetler, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin iş birliğinde, “Miras” adı altında sergilenmeye başladı. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan’ın eşi Mariya Doğan, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık ve Büyükelçilik Müşaviri Alpaslan Akıncı’nın katılımıyla açılan sergi yoğun ilgi gördü. Açılışta konuşan Mariya Doğan, sergide Ankara Olgunlaşma Enstitüsü uzmanları tarafından hazırlanan giysilerin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kıyafetlerin birebir aynısı olduğunu anlattı. Doğan, serginin amacının, Anadolu giyim kültürünü, kıyafet ve tasarım teknolojilerini kardeş Kırgız halkına tanıtmak olduğunu belirtti.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Koçbıyık da Türkiye’deki zengin giyim ve el sanatları kültürünün binlerce yıllık farklı medeniyetlerden etkileşimle ve öz değerlerle mayalanarak bugüne kadar geldiğini belirtti. Bu serginin adını taşıyan “Miras” kelimesinin her iki dilde de aynı anlamı ifade ettiğini söyleyen Kültür ve Tanıtma Müşaviri Akıncı ise Türk dünyasındaki yaşayan halkların aynı medeniyetin çocukları olduğunu belirtti.

