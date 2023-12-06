Türk kahvesi, İtalya'da da tanıtıldı

Türk kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla İtalya’nın başkenti Roma’daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) merkezinde tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 2013 yılını Türk Kahve Kültürü ve Geleneği’ni İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne alması sebebiyle her yıl Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta YEE Roma Türk Kültürü Merkezi’nde özel bir etkinlik yapıldı. Merkez, bu özel gün dolayısıyla “Kahve içmeyi bekliyoruz” sloganıyla gün boyu kapılarını halka açtı. Gelen konuklara Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram edildi. Ayrıca davetlilere, Türk kahvesinin yapımına ve özelliklerine dair bilgi verildi. Konuklar, Türk kahvesi fotoğraflarından oluşan sergiyi gezme fırsatı da buldu. AA

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.