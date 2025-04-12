Yeni Asya Neşriyat Bursa Kitap Fuarı'nda

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile düzenlenen Bursa Kitap Fuarı, kapılarını bugün ziyaretçilere açıyor. Fuar 12-20 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bölgenin kültürel hayatına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan bir dizi kültürel faaliyete ev sahipliği yapacak. Sekiz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Bu yıl 22.’ si düzenlenecek olan Bursa Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat da yer alacak. Değerli okuyucularımız ve bütün kitapseverleri Yeni Asya Neşriyat standına bekliyoruz.

18 Nisan 2025 Cuma saat 14:00-18:00 arası Yeni Asya yazarlarından Rifat Okyay okuyucularıyla buluşacak, kitaplarını imzalayacak.

Bursa, tarihî zenginlikleri, kültürel çeşitliliği ve sanatsal mirasıyla ön plana çıkan bir şehir. Fuar, bu muazzam şehri kitaplarla buluşturarak, her yaştan okur için eşsiz bir tecrübe sunuyor. Fuar, yirmi bir yıldır binlerce kitapseveri bölgenin tarihini ve edebiyatını keşfetmeye davet ediyor. Yayınevleri ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek fuar, çeşitli kültürel etkinlikleri ile kitap tutkunları için unutulmaz bir kültür şöleni olacak.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA YENİ ASYA