Zübeyir Gündüzalp'i anlamak

İstanbul Yeni Asya Hanım Okurları tarafından, “Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp” kitabı derinlemesine tahlil edildi.

Yeni Asya İstanbul Hanım okurları düzenli olarak gerçekleştirdikleri kitap tahlil programlarıyla Yeni Asya Neşriyat’ın önemli eserlerini dikkat ve tefekkürle mütalaa etmiş oluyorlar. Hanımlar, Zübeyir Gündüzalp’in vefatının sene-i devriyesinde, Yeni Asya Neşriyat eserlerinden “Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp” kitabını tahlil ederek, Zübeyir Gündüzalp’i hayır ve dualarla yâd ettiler.

Zübeyir Gündüzalp’in Müdafaası’ndan okunan dersle başlayan program, katılımcı hanımların okumalarından çıkardıkları pasajlarla ve değerlendirmelerle devam etti. Kitap tahliline önceden okuyup yer yer altı çizilmiş kitaplarıyla gelen hanımlar, elde ettikleri çıkarımları paylaştılar.

Bunlardan bazıları şu şekilde:

• Bediüzzaman Hazretleri, Zübeyir Ağabeye “Zübeyir” ismini özellikle verdi. Zübeyr bin Avvam (ra) ile benzerliği dikkat çekici.

• 4. Said dönemi diye bir dönem yok ve 3. Said dönemi devam ediyor, kıyamete kadar da bayraktarlığını yapan Yeni Asya ile devam edecek inşaallah.

• Kitap, Zübeyr Gündüzalp ile âdeta istişare ettiriyor.

• Zübeyir Gündüzalp, notlarında hizmet içi bütün problemleri ele almış.

• Belagate, aynı Cahiliye dönemindeki gibi önem verilen bir asırda, Zübeyir Gündüzalp’in notları, az sözle sayfalar dolusu hakikatleri taşıyor.

4S: SİSTEM, SADAKAT, SEBAT, SİYASET

• Zübeyir Gündüzalp’in notları bilhassa gençler için başucu kılavuzu niteliğinde olup, “hap bilgiler” sunuyor.

• Zübeyir Gündüzalp’in hususiyet ve vukufiyeti 4S olarak özetlenebilir: Sistem, sadâkat, sebat, siyaset.

• Zübeyir Gündüzalp’i okumak, her defasında yeni bir bakış açısı kazandırıyor ve hizmetin güncel meselelerine ışık tutuyor.

• Hizmette tam fânî olan Zübeyir Gündüzalp’in; Cennet’ten davet gelse dahi iman kurtarmak davasına hizmet etme gaye ve sorumluluğunun bırakılamayacağı vurgusu, Risale-i Nur hizmetinin önemini gösteriyor.

İstifadeli, heyecanlı ve samimî bir ortamın hâkim olduğu kitap tahlili programı, Mayıs ayında tahlil edilecek olan Hutbe-i Şamiye eserinden vecizelerin yer aldığı kitap ayracı hediyelerinin dağıtılması ve yapılan çekilişle 5 kişiye Hutbe-i Şamiye hediye edilmesiyle nihayete erdi.

Şulenur Yıldırım - İSTANBUL