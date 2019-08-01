Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar bir mu’cize görseler yüz çevirir ve “Bu kuvvetli bir sihirdir” derler. Kamer Sûresi: 2 HADİS: Kim kâfir olan dokuz atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, Cehennemde onların onuncusu olur. Camiü’s-Sağir, No: 8534

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