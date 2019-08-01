"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

01 Ağustos 2019, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar bir mu’cize görseler yüz çevirir ve “Bu kuvvetli bir sihirdir” derler.

Kamer Sûresi: 2

HADİS:

Kim kâfir olan dokuz atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, Cehennemde onların onuncusu olur.

Camiü’s-Sağir, No: 8534

Etiketler: ayet, hadis
Okunma Sayısı: 147
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır

    Şehit Bedirhan Bebek unutulmadı...

    Merhametsiz bir dünyayı nasıl onaracağız?

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz

    Sınır yoksulluk olsun

    Fethiye'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

    Yabani hayattan ilginç kareler

    Sudan'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

    Yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

    Kutsal topraklarda Hac mevsimi coşkusu...

    Fenerbahçe, Real Madrid'e de yenilerek Audi Kupası'nı 4. tamamladı

    Bakan mevsimlik işçileri ziyaret etsin

    Öztrak'tan CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

    "Ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz"

    Erdoğan, sivil plâkalı araçla Bahçeli’nin evine gitti

    Devlet, eleştiriye tahammül etmeli

    Güleçyüz’e takipsizlik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Söyletmen, urun” zihniyetine cevap
    Genel

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz
    Genel

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    AYM’nin Akademisyenler Bildirisi kararı
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanda Ya-sin Sûresi yazılı mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin özeleştirisine katkı
    Risale-i Nur'dan

    Açılmaz düğümler O’nun iradesiyle açılır
    Genel

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır
    Genel

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.