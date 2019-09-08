Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şüphesiz ki Biz herşeyi bir takdirle yarattık. Kamer Sûresi: 49 HADİS: Kim ki, kendisinden ilmî bir mesele sorulurda söylemeyip gizlerse, Kıyamet günü Allah onu ateşten bir gem ile gemler. Camiü’s-Sağir, No: 8732

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