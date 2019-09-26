Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Yeryüzündeki herkes fânîdir. Rahman Sûresi: 25-26 HADİS: Kim ki Allah ve meleklerinden başka kimsenin görmediği tenha bir yerde iki rekât namaz kılarsa, Allah onun için Cehennem ateşinden kurtuluş beratı yazar. Camiü’s-Sağir, No: 8808

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