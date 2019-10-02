Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gök yarılıp gül gibi kızardığı, yağ gibi eriyiverdiği zaman, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 37-38 HADİS: Kim ki başkasına zarar vermeye çalışırsa Allah da onu zarara düşürür. Kim ki başkasına zorluk çıkarırsa Allah da onu zorluğa maruz bırakır. Camiü’s-Sağir, No: 8824

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