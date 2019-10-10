Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Cennetlerde iki pınar akar. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? Rahman Sûresi: 50-51 HADİS: Kim ki içtenlikle şehit olarak ölmeyi arzu ederse, şehit edilmese bile kendisine şehidlik sevabı verilir. Camiü’s-Sağir, No: 8836

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.