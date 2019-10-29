Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hayır ve bereket ehli olan Ashâb-ı Meymeneye gelince. Ne mutlu Ashâb-ı Meymeneye! Vakıa Sûresi: 8 HADİS: Kim bir devenin iki sağımı arası kadar olsun Allah yolunda savaşırsa, Allah onun vücudunu Cehennem ateşine haram kılar. Camiü’s-Sağir, No: 8892

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