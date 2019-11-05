Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleriyle o çocuklar onların etrafında dolaşırlar. Vakıa Sûresi: 20-21 HADİS: Kim ki inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Camiü’s-Sağir, No: 8902

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