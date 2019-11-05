05 Kasım 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Beğendikleri meyveler ve canlarının çektiği kuş etleriyle o çocuklar onların etrafında dolaşırlar.
Vakıa Sûresi: 20-21
HADİS:
Kim ki inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.
Camiü’s-Sağir, No: 8902
Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.