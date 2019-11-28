Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Gördünüz mü ektiğiniz tohumu? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa Biz miyiz bitiren? Vakıa Sûresi: 63-64 HADİS: Kim akrabalarla iyi ilişkisini keser veya haram bir işi yapmaya yemin ederse cezasını daha ölmeden görür. Camiü’s-Sağir, No: 8963

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