Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Emeğimiz boşa gitti; gerçekten biz mahrum kaldık” derdiniz. Vakıa Sûresi: 66-67 HADİS: Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın. Camiü’s-Sağir, No: 8975

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