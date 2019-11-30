30 Kasım 2019, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Emeğimiz boşa gitti; gerçekten biz mahrum kaldık” derdiniz.
Vakıa Sûresi: 66-67
HADİS:
Çocuğu olan kimse onunla çocuklaşsın.
Camiü’s-Sağir, No: 8975
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