Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbinizden size erişecek bir bağışlanmayı ve bir Cenneti kazanmak için yarışın ki, genişliği gök ile yerin genişliği kadardır ve Allah’a ve peygamberlerine îmân edenler için hazırlanmıştır. Bu, Allah’ın dilediğine vereceği lûtfudur. Allah ise pek büyük lûtuf ve ihsan sahibidir.

Hadîd Sûresi: 21

HADİS:

Ümmetimin bozulduğu bir zamanda benim sünnetime sımsıkı sarılan kimseye bir şehit sevabı vardır.



Camiü’s-Sağir, No: 9171