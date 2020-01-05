05 Ocak 2020, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Ne yeryüzünde vuku bulan ve ne de sizin başınıza gelen hiçbir musîbet yoktur ki, onu yaratmamızdan evvel bir kitapta yazılmış olmasın. Bu ise Allah için pek kolaydır.
Hadîd Sûresi: 22
HADİS:
Ümmetimin ihtilâfı zamanında benim Sünnetime sımsıkı sarılan kimse avucunda ateş parçası tutan kimse gibidir.
Camiü’s-Sağir, No: 9172
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