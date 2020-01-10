Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz demiri de indirdik ki, ondan hem kuvvet ve şiddet, hem de insanlar için faydalar vardır. Hadîd Sûresi: 25-2 HADİS: Kişi sevdiğiyle beraberdir. Camiü’s-Sağir, No: 9190

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