Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz onlardan îmân edenlere mükâfatlarını verdik; birçoğu ise yoldan çıkmış kimselerdir. Hadîd Sûresi: 27-4 HADİS: Müslümanlar kardeştir. Takva hariç hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur. Camiü’s-Sağir, No: 9211

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