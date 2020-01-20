"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Günün Ayet ve Hadisi

20 Ocak 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kitap ehli bilsin ki, son peygambere de îmân etmedikçe Allah’ın ihsânına hiçbir şekilde erişemezler. 

Hadîd Sûresi: 29-1

HADİS:

Karanlık gecelerde camilere gidenler var ya Allah’ın rahmetine dalanlar onlardır.

Camiü’s-Sağir, No: 9216

Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Guterres: Libya'da askeri çözüme yer yoktur

    Libya Konferansı'nın Sonuç Bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı

    Sivasspor, Beşiktaş deplasmanından 3 puanla döndü

    8 yıl öncesinden bu yana ne değişti?

    Talan ve rant projesi

    Üşümesinler diye...

    Berlin'de Libya Konferansı alarmı

    27 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti

    Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi

    AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı

    Bitlisli kanaat önderi saldırıda vefat etti

    Hedef ABD: Yüzlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

    'Hiçbir kıymetiharbiyesi yok'

    Lübnan yeniden ayakta: Gösterilerde 220 kişi yaralandı

    12 ülke ve 4 çok uluslu örgüt Libya için masaya oturuyor

    Adım adım kıyamete

    Yemen'deki saldırıda ölü sayısı 70'e yükseldi

    Irak'ta göstericiler hükümeti tehdit etti

    Yargıda bu kadar zikzak olur mu?

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Germeden, bağırmadan konuşmak...
    Faruk ÇAKIR

    Kim kazandı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sadece sabır yetmez, tedbir de lâzım, tekbir de!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bilenler böyle savrulursa...
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat temsilcileri toplantısı
    Sebahattin YAŞAR

    Hep eksiktir buralarda bir şeyler
    Süleyman KÖSMENE

    Sünnette işçi hakları (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Açıkla… Açıkla… Açıkla...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.