Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kitap ehli bilsin ki, son peygambere de îmân etmedikçe Allah’ın ihsânına hiçbir şekilde erişemezler. Hadîd Sûresi: 29-1 HADİS: Karanlık gecelerde camilere gidenler var ya Allah’ın rahmetine dalanlar onlardır. Camiü’s-Sağir, No: 9216

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