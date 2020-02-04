Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Üç kişi arasında gizli bir konuşma geçmez ki, dördüncüsü Allah olmasın. Beş kişi olmaz ki altıncısı Allah olmasın. Bundan az da olsalar, çok da olsalar fark etmez; nerede olurlarsa olsunlar Allah onlarla beraberdir. Mücadele Sûresi: 7-2 HADİS: Resulullah altın ve gümüş kapta yemek ve içmekten nehyetti. Camiü’s-Sağir, No: 9334

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