Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Peygamberle gizlice konuşmadan önce sadâka vermekten korktunuz mu? Bunu yerine getiremediğinizden dolayı tevbenizi Allah kabul etti. Mücadele Sûresi 13-2 HADİS: Allah’a yemin ederim ki, senin vasıtanla bir tek kişinin hidayete ermesi senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır. Camiü'-Sağir Hadis No: 9606

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