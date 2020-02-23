Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onların hepsini birden dirilttiği gün, tıpkı size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin edecekler ve bu yeminlerinin kendilerine bir fayda vereceğini sanacaklar. Mücadele Sûresi: 18-1 HADİS: İlmini kötüye kullanan âlimden dolayı ümmetime yazık oldu. Camiü’s-Sağir, No: 9654

Okunma Sayısı: 115

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.