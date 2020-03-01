Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Allah onların kalblerine îmânı yerleştirmiş ve kendi tarafından bir nûr ile kuvvetlendirmiştir. Âhirette de onları, içinde ebediyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan Cennetlere yerleştirir. Mücadele Sûresi: 22-2 HADİS: Abdest, geçmiş küçük günahları affettirir, namazın sevabı ise fazladan kalır. Camiü’s-Sağir, No: 9678

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.