Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Görmedin mi o münâfıklık edenleri? Kitap ehlinden olan kâfir kardeşlerine dediler ki: “Yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinizde hiç kimseye asla itaat etmeyiz. Haşir Sûresi: 11-1 HADİS: Yeryüzünde “Allah Allah” denildikçe kıyamet kopmaz. Camiü’s-Sağir, No: 9849

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