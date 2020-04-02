Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Cehennem ehli ile Cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, muradına ermiş olanların tâ kendisidir. Haşir Sûresi: 20 HADİS: Kul, dilinin söyleyebileceği bazı şeyleri tutmadıkça imanın hakikatine ulaşmış olmaz. Camiü’s-Sağir, No: 9943

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