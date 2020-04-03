03 Nisan 2020, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, onun Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Düşünsünler diye, insanlara Biz böyle misaller veriyoruz.
Haşir Sûresi: 21
HADİS:
Biriniz ölümü temennî etmesin. Eğer iyi biri ise belki iyiliğini arttırır. Kötü birisi ise belki tevbe eder.
Camiü’s-Sağir, No: 9948
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