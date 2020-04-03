Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Eğer Biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, onun Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Düşünsünler diye, insanlara Biz böyle misaller veriyoruz.

Haşir Sûresi: 21

HADİS:

Biriniz ölümü temennî etmesin. Eğer iyi biri ise belki iyiliğini arttırır. Kötü birisi ise belki tevbe eder.

Camiü’s-Sağir, No: 9948