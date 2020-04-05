Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O Rahmândır, rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve her mahlûkunun her türlü rızkını merhametle yetiştirir. Rahîmdir, yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Haşir Sûresi: 22-2 HADİS: Merhametli olan kimseden başkası Cennete girmez. Camiü’s-Sağir, No: 9961

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