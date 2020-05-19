Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Kaçtığınız ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra da görünür ve görünmez âlemleri hakkıyla bilen Allah’a döndürüleceksiniz; O size yaptıklarınızı haber verecektir.

Cuma Sûresi: 8

HADİS:

Ebu Bekir ve Ömer, peygamber ve Resuller hâriç, gelmiş ve geçmiş bütün Cennet halkının yaşlılarının efendisidir.

Camiü’s-Sağir, No: 68