19 Mayıs 2020, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
De ki: Kaçtığınız ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra da görünür ve görünmez âlemleri hakkıyla bilen Allah’a döndürüleceksiniz; O size yaptıklarınızı haber verecektir.
Cuma Sûresi: 8
HADİS:
Ebu Bekir ve Ömer, peygamber ve Resuller hâriç, gelmiş ve geçmiş bütün Cennet halkının yaşlılarının efendisidir.
Camiü’s-Sağir, No: 68
Okunma Sayısı: 948
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.