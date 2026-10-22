Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: “Bana, ‘Hepinizin ilâhı tek bir ilâhtır’ diye vahyolundu. Artık Müslüman olmanız gerekmez mi?” Enbiyâ Suresi: 108 HADİS: Hz. Peygamber bir topluluğun şerrinden çekindiğinde şöyle dua ederdi: “Allah’ım, onların hakkından gelmeni diliyoruz ve şerlerinden Sana sığınıyoruz.” Camiü’s-Sağir, No: 3123

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