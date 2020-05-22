Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar bir ticaret yahut eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak ona yöneldiler. De ki: Allah katındaki mükâfat eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma Sûresi: 11 HADİS: Ebu Bekir benim arkadaşım ve mağarada can yoldaşımdır. Ebu Bekir’in kapısından başka mescide açılan bütün kapıları kapatın. Camiü’s-Sağir, No: 71

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