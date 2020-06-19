Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olup ibadetten alıkoymak ve günaha sevk etmek isteyenler vardır; onlardan sakının. Tegabün Sûresi: 14 HADİS: Bize göre sizin hâinlikte en ileri gideniniz, ehli olmadığı halde bizden iş isteyeninizdir. Camiü’s-Sağir, No: 75

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